Manchmal sieht man einer Straße nicht mehr an, was alles in ihr steckt. Neuer Asphalt, ordentliche Gehwege, moderne Beleuchtung, eine zeitgemäße Bushaltestelle – oberirdisch wirkt die Eisenacher Straße in Schwallungen nach ihrem grundhaften Ausbau vor allem aufgeräumt. Doch unter der Oberfläche wurde in den vergangenen zwei Jahren nicht nur Infrastruktur erneuert. Dort kamen auch Geschichten ans Licht, die bis ins späte Mittelalter zurückreichen.