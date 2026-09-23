Es ist eine gute Nachricht für leidgeplagte Verkehrsteilnehmer, die angesichts zahlreicher Baustellen auf den Straßen im Landkreis wenigstens hier Hoffnung schöpfen können: Die seit Ende April diesen Jahres aufgrund des grundhaften Ausbaus voll gesperrte Ortsdurchfahrt Ritschenhausen als Teil der Landesstraße 2627 wird voraussichtlich weit früher wieder für den Verkehr freigegeben werden können als ursprünglich vorgesehen.