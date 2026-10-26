Zwei kurzzeitige Vollsperrungen bescherten in den vergangenen Monaten zahlreichen Verkehrsteilnehmern Umleitungen von rund 20 Kilometern über Piesau und Lichte. Eine davon, im Oktober vergangenen Jahres, wurde zur Asphaltdeckensanierung zwischen dem Bahnübergang am Ortseingang von Ernstthal und dem Abzweig von der Neuhäuser Ortsdurchfahrt zu den Märkten am Ortsausgang der Rennsteigstadt genutzt und hatte nichts mit der eigentlichen Baumaßnahme an der Ortsdurchfahrt zu tun, sondern war eine separate Instandsetzungsmaßnahme des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr.