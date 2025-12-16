Aufatmen in Leimbach: Der zweite Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt ist zwar noch nicht ganz fertig, kann aber wieder befahren werden. Damit hat sich die monatelange Umleitung durch den Ort, unter der Anwohner und Autofahrer gleichermaßen litten, erst einmal erledigt. Im Frühjahr allerdings, wenn die noch fehlende Deckschicht aufgebracht werden muss, kommt es wieder zu Behinderungen. Wegen der zu niedrigen Temperaturen konnten die Arbeiten jetzt nicht vollständig beendet werden. Bürgermeister Thomas Fischer ist erst einmal froh, dass die Salzunger Straße wieder befahrbar ist.