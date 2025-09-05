Einstimmig billigten die Schalkauer Stadträte während ihrer jüngsten Sitzung außerplanmäßige Ausgaben in sechsstelliger Höhe für den Bau der Ortsdurchfahrt in dem Schalkauer Stadtteil Bachfeld. Die Mehrkosten von etwa 220.000 Euro entstanden jedoch nicht aufgrund von Preissteigerungen, sondern durch das Vorziehen des kommunalen Bauabschnitts. Eigentlich wäre die Stadt mit ihrem Anteil erst im kommenden Jahr an der Reihe gewesen, erläuterte Bürgermeister Mark Schwimmer.