Ortsdurchfahrt: Ampel dosiert Engstellen-Verkehr in Möhrenbach

Nach Abschluss des 200 Meter langen Teils des ersten Bauabschnitts der Möhrenbacher Ortsdurchfahrt sorgte die verbliebene Ampel anfangs für Verwirrung. Aber da der Übergang von der Ortsdurchfahrt (Zur Hohen Tanne) auf den fertiggestellten ersten Teilabschnitt vor der Engstelle aktuell noch schlecht einsehbar ist, ist der Verkehr über den Winter per Ampel getaktet. Nach der Winterpause wird die bauliche und verkehrstechnische Situation neu eingeschätzt werden, informierte dazu Möhrenbachs Ortsteilbürgermeister.