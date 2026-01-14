Ortsdurchfahrt: Ampel dosiert Engstellen-Verkehr in Möhrenbach

 
Die Baustelle in Möhrenbachs Ortsdurchfahrt ist in der Winterpause. Wieso braucht es ohne Bauarbeiten noch eine Ampel und wann findet der Bau seine Fortführung?

Der neu geschaffene Engstellen-Bereich in der Straße Zur Hohen Tanne. Foto: Steffen Ittig

Nach Abschluss des 200 Meter langen Teils des ersten Bauabschnitts der Möhrenbacher Ortsdurchfahrt sorgte die verbliebene Ampel anfangs für Verwirrung. Aber da der Übergang von der Ortsdurchfahrt (Zur Hohen Tanne) auf den fertiggestellten ersten Teilabschnitt vor der Engstelle aktuell noch schlecht einsehbar ist, ist der Verkehr über den Winter per Ampel getaktet. Nach der Winterpause wird die bauliche und verkehrstechnische Situation neu eingeschätzt werden, informierte dazu Möhrenbachs Ortsteilbürgermeister.

Mit dem zweiten Teilabschnitt (zwischen Einfahrt Hohle und Neue Straße) wird laut Ilmenauer Stadtverwaltung voraussichtlich ab März 2026, bei günstiger Witterung auch früher, die Bautätigkeit wieder aufgenommen.

Für weitere Streckenabschnitte der Ortsdurchfahrt Möhrenbach liegt seit Mitte November 2025 ein Arbeitsexemplar der Entwurfsplanung vor. Die Bauabschnittsbildung wird in den nächsten Monaten mit den Versorgungsträgern abgestimmt. Die Stadt Ilmenau beabsichtigt, den zweiten Bauabschnitt 2027 zu beginnen und hat die Grundlage dafür im Finanzplan 2026 geschaffen.