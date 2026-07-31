Heiße Sommer gab es auch früher. Und was schmeckte da am besten? „Krummilich aus dem Tontopf – hüsch kaalt“, steht für Jürgen Messerschmidt fest. Der Trusetaler Ortschronist berichtete an der Friedenslinde in Elmenthal diesmal übers Essen. Damit die Anwesenden – der Platz war recht gut gefüllt – nicht hungrig zuhören mussten, gab es vorher leckeren Rahmkuchen. Für solche Veranstaltungen nämlich heizt Steffen Lindau Tage zuvor das Backhäuschen an. Seine Frau Annette und Karin Hepp sind dann einen Tag lang mit Backen beschäftigt. Diesmal reiste sogar Annette Lindaus Cousine Silvia Lemcke aus Hohenstein-Ernstthal an, um mitzuhelfen.