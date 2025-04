Der Ortswechsel für die vergangene Ortschaftsratssitzung in Großbreitenbach ist gut aufgenommen worden. Statt im Atelier im Museum traf man sich am vergangenen Donnerstag im Biathlonzentrum. Ortschaftsbürgermeister Matthias Gruhn sagt, dass man sich die Orte ansehen sollte, in die die Landgemeinde Großbreitenbach investiert hat. Das Biathlonzentrum als kommunales Objekt ist eines davon. In den vergangenen Monaten wurde in die Überarbeitung der Terrassen investiert.