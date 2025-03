Länger als zwei Stunden beschäftigten sich die Wümbacher Ortschaftsräte und eine Handvoll Einwohner am vergangenen Montagabend in der Ortschaftsratssitzung mit den Antworten auf den Wümbacher Fragenkatalog zu Bauvorhaben und anderen Problemen des Ilmenauer Ortsteiles. Vorweg machte Ortschaftsbürgermeister Alexander König deutlich, dass er die Zusammenarbeit mit der Ilmenauer Stadtverwaltung schätze und in gleicher Weise die schriftlich gegebenen Antworten der Amtsleiter, wenngleich man hier konkretere Zusagen erwartet hätte.