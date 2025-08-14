Sorgsam und zielführend gingen die Ortsteilräte aus Oehrenstock in der jüngsten Sitzung mit Mitteln aus dem Ortsteilbudget um. Fast 1000 Euro wurden an vier Vereine ausgereicht – vornehmlich zur Unterstützung von Vereinsveranstaltungen sowie für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zuwendungen erhalten der Oehrenstöcker Carnevalsverein für die Jugendarbeit, der Sportverein für die Ausrichtung des Kienberglaufs, die Kindersportgruppe für die Anschaffung von Beschäftigungsmaterial und die Blaskapelle für ihren Einsatz bei der Gestaltung des Volkstrauertags.