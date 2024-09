Mehr als zwei Dutzend Einwohner waren als Gäste zur jüngsten Ortschaftsratssitzung in den Generationentreff in Geraberg gekommen, in der sich Ortschaftsbürgermeister Detlef Bräuning erstaunt zeigte, dass Günther Irrgang von der Freien Wählergemeinschaft den Tagesordnungspunkt „Beschlussantrag der Fraktionen AfD, FWG und Pro Geraberg zur Vorlage eines Ortsentwicklungskonzeptes“ zurückzog. Irrgang begründete diese Rücknahme damit, dass der Ortschaftsbürgermeister nach 100 Tagen bislang noch kein Konzept vorgelegt habe, was er nach Meinung Irrgangs doch eigentlich tun müsste, um im Ort zügig vorankommen zu können. Im Vorfeld dieses einzubringenden und nun zurückgezogenen Beschlussantrages gab es wohl eine inszenierte Haustür- und Unterschriftenaktion. Bräuning verteidigte sich mit den Worten: „Der Beschlussantrag ist eine Art Nötigung mir gegenüber. Ich finde es schoflig, was hier gelaufen ist“, sagte er in Richtung Irrgang.