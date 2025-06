Wer Richtung Biathlonzentrum in Großbreitenbach fährt, wird Veränderungen an der Schulstraße festgestellt haben. Die Straße wurde verlängert und erhielt einen anderen Zuschnitt. Die gesetzten Bäume geben zudem eine neue Verkehrsführung, sagt Ortschaftsbürgermeister Matthias Gruhn (CDU/UL). Die Bäume wurden aus dem Ortsbudget finanziert. Insgesamt 24 000 Euro stehen den Großbreitenbachern in diesem Jahr für Jubiläen, kleinere Anschaffungen, Vereinsförderung zur Verfügung.