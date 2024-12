Ortsbrandmeister gewählt: Ein Trio achtet auf den Brandschutz in Föritztal

Mit breiter Zustimmung wurden Holger Wicklein als Ortsbrandmeister und Andreas Drachsler als dessen erster Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Bei der Wahl des zweiten stellvertretenden Ortsbrandmeisters konnte sich Ralf Möller gegen Michael Kreutzer durchsetzen. Bürgermeisterin Silke Fischer gratulierte dem neugewählten Ortsbrandmeister-Trio, welches bis 2029 im Amt ist. Holger Wicklein blickte im Zuge der Wahlversammlung auf die Entwicklung der elf Ortsteilwehren in den letzten Jahren zurück. Eine fortwährende Herausforderung sei es, dem Ausbildungsbedarf gerecht zu werden – an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz sind Kapazitäten für Führungslehrgänge nach wie vor knapp. Das Einsatzaufkommen in der Gemeinde ist gleichbleibend hoch, in der Nacht vor der Ortsbrandmeisterwahl verzeichnete die Föritztaler Feuerwehrstatistik mit einer Türöffnung in Lindenberg ihren 100. Einsatz.