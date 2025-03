Hornberg - Ein zweijähriger Junge aus dem Ortenaukreis in Baden-Württemberg ist nach einer stundenlangen Suchaktion unverletzt im Wald gefunden worden. "Wir haben das Kind gefunden - wohlauf", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am späten Dienstagabend. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera habe das Kind weit weg von seinem Zuhause in Hornberg entdeckt.