„Ob ausgelassenes Toben auf dem Spielplatz, eine gemütliche Rast am Radweg oder einfach nur die Begegnung mit anderen Menschen: In den vergangenen beiden Jahren stärkte der Rotary Club Bad Salzungen das Gemeinschaftsleben in den Ortsteilen Wölferbütt und Mariengart“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einer Gesamtsumme von 8.000 Euro unterstützte der Club demnach zwei wichtige regionale Projekte in den Vachaer Ortsteilen.