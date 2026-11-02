Ort jüdischen Denkens Jüdische Akademie öffnet in Frankfurt

Die Idee für die Akademie sei in den 2010er Jahren entstanden. Zunächst habe man sich in Berlin auf die Suche nach einem Standort gemacht, später sei man dann in Frankfurt fündig geworden, sagte Schuster. Die Projektkosten in Höhe von rund 40 Millionen Euro werden laut den Angaben vom Bund, dem Land Hessen, der Stadt Frankfurt und dem Zentralrat getragen.