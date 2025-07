Oropouche-Virus: Neue Gefahr für Europa?

Angesichts dieser Entwicklung stufte die Weltgesundheitsorganisation WHO das Risiko im betroffenen Raum als hoch ein. In Europa wurden bereits einzelne importierte Fälle bei Reiserückkehrern festgestellt. Unklar war bislang, ob Stechmücken überhaupt als Überträger des Oropouche-Virus in Frage kommen.