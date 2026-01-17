Orlamünder/Gubitz: „Sie werden lernen, damit umzugehen“

Das Rennrodel-Doppel Hannes Orlamünder und Paul Gubitz verpasst als amtierende Weltmeister die Olympischen Spiele. Wir haben dazu Stimmen ihrer Trainer eingeholt.
Das sagen die Trainer von Orlamünder/Gubitz zum Olympia-Aus des Rennrodel-Doppels.
Andi Langenhan, Heimtrainer in Oberhof: „Wir haben eine relativ straffe Qualifikation durchgezogen und vorher festgelegt, wie die Punkte aufgeteilt werden und wie aufgrund dieser Punkte das Trainerteam entscheiden wird. Hannes und Paul hatten natürlich einen super Saisoneinstand auf der Bahn in Cortina und dem inoffiziellen Weltcup dort. Aber leider haben sie im weiteren Verlauf krankheits- und verletzungsbedingt ein bisschen abgebaut und in den USA nicht so performt, wie wir es uns erhofft hatten. Bei den Bahnverhältnissen dort war es für alle Doppel schwierig zu fahren, da haben sie leider Punkte verloren auf Toni (Eggert – d. Red.) und auf Wendl/Arlt.
Langenhan weiter: „Wir sind natürlich nach der vorher festgelegten Punkteliste gegangen, und da sind Orlamünder/Gubitz leider raus und Toni Eggert, der in Übersee teils Spitzenleistungen gezeigt hat und teils nicht, bei Olympia dabei. Ich hätte natürlich gern beide meiner Doppel (auch Eggert und Florian Müller gehören zur Oberhofer Trainingsgruppe – d. Red.) dabei gehabt, aber daran können auch wir als Trainerteam wenig drehen, sonst würden wir uns unglaubwürdig machen. Es geht nicht immer alles perfekt auf, und es tut mir auch sehr leid, aber damit werden sie lernen umzugehen und hoffentlich jetzt beim Weltcup in Oberhof wieder zeigen, was sie drauf haben.“
Patric Leitner, Bundestrainer: „Es ist natürlich bitter für die Zwei. Weil sie die Gewinner des Tests-Events auf der Olympiabahn und auch Weltmeister sind. In meinen Augen sind sie wahre Champions, jede andere Nation würde sich die Finger lecken, sie in ihrem Olympia-Team zu haben. Ich habe mit ihnen gesprochen und gesagt, dass sie nicht die ersten sind, denen das passiert. Ihnen das Olympia-Aus mitzuteilen, gehört wahrlich nicht zu den angenehmsten Aufgaben eines Bundestrainers.“