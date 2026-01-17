Orlamünder/Gubitz: „Sie werden lernen, damit umzugehen“

Langenhan weiter: „Wir sind natürlich nach der vorher festgelegten Punkteliste gegangen, und da sind Orlamünder/Gubitz leider raus und Toni Eggert, der in Übersee teils Spitzenleistungen gezeigt hat und teils nicht, bei Olympia dabei. Ich hätte natürlich gern beide meiner Doppel (auch Eggert und Florian Müller gehören zur Oberhofer Trainingsgruppe – d. Red.) dabei gehabt, aber daran können auch wir als Trainerteam wenig drehen, sonst würden wir uns unglaubwürdig machen. Es geht nicht immer alles perfekt auf, und es tut mir auch sehr leid, aber damit werden sie lernen umzugehen und hoffentlich jetzt beim Weltcup in Oberhof wieder zeigen, was sie drauf haben.“