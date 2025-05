Über Stock und über Stein: Die Sektion Orientierungslauf des SV TU Ilmenau organisierte in Oberhof die Thüringer Meisterschaften im Sprint-Orientierungslauf in der LOTTO Thüringen Arena am Rennsteig. Das Wettkampfzentrum befand sich direkt unterhalb der Tribünen im Start- Ziel-Areal der Arena. Während solche Wettbewerbe sonst meist in Stadtzentren oder auch Parkanlagen durchgeführt werden, hatten sich die Ilmenauer Organisatoren diesmal etwas Spezielles ausgedacht. Die Wintersportanlagen für die Skilangläufer und Biathleten am Oberhofer Grenzadler waren das Wettkampfgelände. Die großen Tribünen mit ihren Treppenanlagen, Funktionsgebäude, Skirollerstrecken, Schießstände, Speicherteich, Schneedepots, die Skihalle und Waldstücke dazwischen boten genug Möglichkeiten zum Aufstellen der Kontrollposten, die von den Wettkämpfern in einer vorgegebenen Reihenfolge angelaufen werden mussten.