München (dpa/lby) - Ein orientierungsloser Betrunkener, der den Weg zu seinen Freunden nicht zurückfand, hat an der Isar in München eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. Der 23-Jährige war zuvor mit seinen Kumpels am Flauchersteg unterwegs, als er seine Notdurft verrichten wollte und sich von der Gruppe entfernte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei ließ er seine persönlichen Gegenstände bei seinen Freunden zurück und verschwand.
Orientierung verloren Orientierungsloser Betrunkener löst Suchaktion aus
dpa 14.08.2025 - 13:14 Uhr