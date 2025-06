Orientalisches Zackenschötchen: Gelbe Sintflut in der Rhön

Am Straßen- und Ackerrand oder sogar im eigenen Garten überzeugt das schmackhafte Wildgemüse mit seiner gelben Blütenpracht. Doch seine Auswirkungen auf unser Ökosystem sind stark. Durch seine Anspruchslosigkeit und Widerstandskraft erobert es die Wegränder, Wiesen und Weiden der Rhön in Windeseile und verdrängt mit dichten, hochwüchsigen Monokulturen die heimischen Pflanzen. Dabei sind vor allem die Lebensräume betroffen, welche die Rhön ausmachen. Niedrigwüchsige, artenreiche Magerrasen, welche im Sommer auf den alten Schafhutungen so bunt und vielfältig blühen, werden überwachsen von knalligem Gelb.