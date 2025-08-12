Die Orgelwoche in Südthüringen hat die Aufmerksamkeit der Besucher auf besondere Instrumente gelenkt. Genau das war das Ziel der beiden Ideengeber, Organisatoren und Musiker: Julia Lucas und Torsten Sterzik. Nach 21 Konzerten innerhalb von nur neun Tagen können sie nun durchatmen. „Schade“, so Kirchenmusikdirektor Torsten Sterzik. „Anfangs dachten wir, hoffentlich schaffen wir das. Je näher aber das Ende rückte, kam die Erkenntnis: Es ist wirklich schade!“ Auch wenn’s manchmal wie ein Marathon anmutete.