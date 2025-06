In der Stadtkirche Meiningen beginnt am Mittwoch, 2. Juli,der Meininger Orgelsommer mit einem festlichen Eröffnungskonzert in der Stadtkirche Meiningen. Unter der Leitung von Landesposaunenwart Matthias Schmeiß musiziert der Meininger Posaunenchor gemeinsam mit Kantor Sebastian Fuhrmann an der Orgel. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro.