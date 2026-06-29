Hohe Temperaturen beim Thüringer Orgelsommer gab es schon in so manchem Jahr in Neusiß. Jedoch eine solch heiße Auflage mit fast 40 Grad Außentemperatur erlebte der Ort mit seiner historischen, aufwändig restaurierten Coudray-Kirche und der dortigen August und Louis Witzmann-Orgel von 1842 erstmals. Das große gemeinsame Kaffeetrinken, das in Neusiß zum Orgelsommer obligatorisch dazu gehört, wurde am Sonntag vorsichtshalber in den Gemeindesaal verlegt – der großen Hitze wegen. Beate Grams mit den Frauen vom Gemeindekirchenrat, aber auch Pfarrer Kersten Spantig befürchteten dennoch zunächst, dass diesmal die vor allem älteren Zuhörer wohl lieber zu Hause bleiben würden, als zum Konzert zu fahren.