Der Thüringer Orgelsommer gastiert in Helmershausen – diesmal mit Orgel und Trompete. Am Donnerstag, 3. Juli, wird um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem Organisten Tom Anschütz und dem Trompeter Alexander Huth in der evangelischen Kirche erklingen, bei dem die beiden Künstler sowohl festliche Werke erklingen lassen, als auch sommerliche Lebensfreude mit ihrer Musik versprühen. Die jungen, spielfreudigen Interpreten präsentieren den Zuhörern einen unterhaltsamen Abend voller musikalischer Meisterwerke von Barock über Klassik bis Romantik.