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  6. Filmmusik-Profi an der Orgel

Orgelsommer Helmershausen Filmmusik-Profi an der Orgel

Der Thüringer Orgelsommer beschert dem „Dom der Rhön“ in Helmershausen einen Stummfilm mit Live-Orgelbegleitung. Diese Konzert-Art ist etwas Außergewöhnliches.

Orgelsommer Helmershausen: Filmmusik-Profi an der Orgel
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In der beeindruckenden Kirche zu Helmershausen kommt die Voit-Orgel von 1786 im Orgelsommer als Filmbegleitung zum vollen Einsatz. Zu Beginn ist eine Einführung in den Film zu erleben. Foto: Orgelsommer

Ein sommerlicher Abend voller Charme, Witz und cineastischer Zeitreise erwartet das Publikum im Rahmen des Thüringer Orgelsommers am Donnerstag, 2. Juli, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche. Gezeigt wird die legendäre deutsche Stummfilmkomödie „Kohlhiesels Töchter“ von Ernst Lubitsch von 1920, begleitet von live improvisierter Orgelmusik. Der Film basiert auf dem Bühnenstück von Hanns Kräly und zählt zu den bekanntesten deutschen Stummfilmkomödien. Mit spritzigem Humor, turbulenten Liebesverwicklungen und dem unwiderstehlichen Spiel von Henny Porten in einer Doppelrolle begeistert der Klassiker bis heute.

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Der Dom der Rhön ist nicht nur für beeindruckende Konzerte, sondern auch als Radwegekirche bekannt. Foto: Wolfgang Swietek

Für die musikalische Gestaltung sorgt Stefan Nusser aus Dessau, der sich bundesweit als Begleiter historischer Stummfilme einen Namen gemacht hat. Auftritte an bedeutenden Kinoorgeln belegen seine besondere Expertise. Mit großer stilistischer Sicherheit, Einfühlungsvermögen und künstlerischer Fantasie entwickelt er die Musik direkt aus dem Filmgeschehen heraus und lässt Bild und Klang zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis verschmelzen. Die improvisierte Begleitung führt das Publikum unmittelbar in die emotionale Welt des Films und eröffnet zugleich neue Perspektiven auf die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der Orgel.

Prachtvoll präsentiert sich das Innere der Kirche. Foto: Archiv

Das Filmkonzert verspricht nicht nur beste Unterhaltung, sondern auch eine faszinierende Begegnung mit der Stummfilmkultur der 1920er Jahre. Die Verbindung von Filmkunst und lebendiger Musik macht diesen Abend zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für Filmfreunde, Musikliebhaber und Neugierige. Bei einem Imbiss vom Grill besteht vor dem Konzert die Gelegenheit zu Austausch und gemütlichem Beisammensein.

Kirche (rechts) und Heimatmuseum (links) liegen sich gegenüber. Der Rhön-Dom-Verein bietet auf dem Platz zwischen beiden vor dem Konzert einen Imbiss. Foto: Archiv

Stummfilmkomödie mit Livemusik an der Orgel

Das Programm ist Teil einer klangvollen, poetischen und sommerlichen Konzertsaison mit 50 Veranstaltungen rund um das Motto Orgel & Poesie in ganz Thüringen. Der Thüringer Orgelsommer gehört seit vielen Jahren zu den kulturellen Höhepunkten des Freistaats und macht auf die einzigartige Thüringer Orgellandschaft aufmerksam. Mit seinen Konzerten verbindet er musikalischen Genuss, kulturelles Erbe und gastfreundliche Begegnungen.

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Alphörner in der Kirche Helmershausen, dem bekannten Dom der Rhön? Das hatte es noch nie gegeben. Nächstens ist der Orgelsommer hier zu Gast, mit einem Stummfilm.

Eintrittskarten für dieses Konzert gibt es für 12 Euro vor Ort an der Tageskasse (ab eine Stunde vor Beginn geöffnet).

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung, den Künstlern und der Orgel finden Sie unter:

www.orgelsommer.de