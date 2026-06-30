Orgelsommer Helmershausen: Filmmusik-Profi an der Orgel

Der Dom der Rhön ist nicht nur für beeindruckende Konzerte, sondern auch als Radwegekirche bekannt. Foto: Wolfgang Swietek

Für die musikalische Gestaltung sorgt Stefan Nusser aus Dessau, der sich bundesweit als Begleiter historischer Stummfilme einen Namen gemacht hat. Auftritte an bedeutenden Kinoorgeln belegen seine besondere Expertise. Mit großer stilistischer Sicherheit, Einfühlungsvermögen und künstlerischer Fantasie entwickelt er die Musik direkt aus dem Filmgeschehen heraus und lässt Bild und Klang zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis verschmelzen. Die improvisierte Begleitung führt das Publikum unmittelbar in die emotionale Welt des Films und eröffnet zugleich neue Perspektiven auf die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der Orgel.