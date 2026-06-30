Orgelsommer Helmershausen: Filmmusik-Profi an der Orgel

Ein sommerlicher Abend voller Charme, Witz und cineastischer Zeitreise erwartet das Publikum im Rahmen des Thüringer Orgelsommers am Donnerstag, 2. Juli, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche. Gezeigt wird die legendäre deutsche Stummfilmkomödie „Kohlhiesels Töchter“ von Ernst Lubitsch von 1920, begleitet von live improvisierter Orgelmusik. Der Film basiert auf dem Bühnenstück von Hanns Kräly und zählt zu den bekanntesten deutschen Stummfilmkomödien. Mit spritzigem Humor, turbulenten Liebesverwicklungen und dem unwiderstehlichen Spiel von Henny Porten in einer Doppelrolle begeistert der Klassiker bis heute.