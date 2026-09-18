Orgelmusik "Vulkanbass" und Vogelstimmen für neues Orgelprojekt

Sachsens Staatsregierung spricht von einem europaweit einmaligen Orgelprojekt. Umgesetzt wurde es von der Orgelbauwerkstatt Alexander Schuke aus Brandenburg. Die neuen Orgelwerke könne man nicht nur hören, sondern auch sehen und fühlen, betont Kaufmann. So sind im Emporenboden 43 große Basspfeifen verbaut. Der Organist spricht von einem "Vulkanbass", der die Emporen der Kirche vibrieren lasse. Und es gibt viele weitere Raffinessen: etwa ein Akkordeon-Register, ein Marimbafon, Röhrenglocken und acht Vogelstimmen von Uhu und Nachtigall bis zum Grünspecht.