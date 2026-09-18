Orgelmusik "Vulkanbass" und Vogelstimmen für neues Orgelprojekt

Augustusburg - Mit einer besonderen Orgelinstallation schickt sich die Stadtkirche Augustusburg in Sachsen an, neue Maßstäbe für Orgelkonzerte zu setzen. Für rund 1,3 Millionen Euro wurde nicht nur die historische Jehmlich-Orgel in ihrem ursprünglichen Klang wiederhergestellt und erweitert. Sie wurde auch durch fünf weitere, in der Kirche verteilte Orgelwerke ergänzt, die alle zentral von einem Spieltisch angesteuert werden, wie Organist Pascal Kaufmann erläutert. "So haben Sie Orgel noch nie gehört." Das Projekt trägt den Namen "360 Grad-Klangwelt".