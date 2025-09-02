Das Orgelkonzert am Sonntagnachmittag in der Gräfenrodaer Kirche St. Laurentius war nicht nur fürs Publikum etwas Besonderes, sondern auch für die Organistin selbst: „Ich habe auf vielen Orgeln weltweit gespielt und freue mich riesig, mir nun heute meinen Sehnsuchtswunsch, auf dieser historischen Barockorgel hier musizieren zu dürfen, erfüllen zu können“, erklärte die sympathische Irene Roth-Halter beim Fototermin vor dem Konzert.