„Haben Sie vielleicht die himmlischen Töne der Engel am Heiligen Abend noch im Ohr? Oder die sprühenden, glitzernden Funken der Silvesternacht vor Augen? Dann lassen Sie sich einladen zu einem musikalischen Feuerwerk aus Tönen“, wirbt Christiane Linke. Sie kommt aus Wittmannsgereuth, einer knapp 100- Seelen-Gemeinde der Saalfelder Höhe, und organisiert seit Jahren gemeinsam mit Matthias Creutzberg aus Pößneck und Claudia Bari aus Römhild die Orgel-Fahrten des Kantors der Dresdner Frauenkirche Matthias Grünert.