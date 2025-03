Seit den Bearbeitungen von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann und Johannes Brahms hätten sich viele an die Aufgabe herangewagt, Bachs ikonische Ciaccona für Solo-Violine auf ein anderes Instrumentarium zu übertragen, sagt Philipp Christ. „Die Orgelfassung des Engländers William Thomas Best war wohl die erste einer langen Reihe von Adaptionen, die auch am Pfeifeninstrument den Geschmackswandel der Bach-Interpretation eindrücklich dokumentiert. In diese Traditionskette füge sich die Neufassung von Pier Damiano Peretti ein; ihre Zielsetzung sei nun, eine auch auf Barockorgeln aufführbare Gestalt der d-moll-Chaconne anzubieten, um sie klanglich in ihre Entstehungszeit zu verorten. „Diese Fassung ist im Geburtstagskonzert zum ersten Mal in Suhl zu hören“, betont der Kantor.