Für das dritte, der diesjährigen Wandel-Konzert-Serie hatte Arnstadts Kantor Jörg Reddin einen Gast aus dem Norden eingeladen: Martin Rost aus Stralsund. Rost studierte von 1983 bis 1989 an der Hochschule für Musik in Leipzig, war zweiter Organist am Leipziger Gewandhaus und betreute eine Konzertreihe im Schloss Neu-Augustusburg zu Weißenfels. Von 1989 bis 1997 wirkte er als Organist an der Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“ in Frankfurt/Oder. Seit 1997 ist nun die Marienkirche in Stralsund seine Wirkungsstätte. Als Orgelsachverständiger hat Martin Rost etwa 80 Restaurierungen historischer Orgeln im In- und Ausland betreut. Seine eigene Konzerttätigkeit hat ihn schon in viele Länder geführt. Zudem hat er mehr als 30 CDs eingespielt und zahlreiche wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte des Orgelbaus und der Orgelmusik verfasst.