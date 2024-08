Vor sieben Jahren wurde die historische Hesse-Orgel in der Kirche in Holzhausen nach ihrer Restaurierung eingeweiht. Daran sollte mit einem Orgelfest erinnert werden. Und so erlebten mehr als 100 Besucher quasi in Fortsetzung des 2017 gestalteten Orgelweihe-Gospelkonzertes ein mitreißendes musikalisches, für Gospelkonzerte typisches Event. Der Jenaer Chor „Black feet, withe voices“ unter der Leitung von Almut Elsässer zog alle Register seines musikalischen Könnens und löste schiere Begeisterung aus. Am Tag darauf trat der gerade 70 Jahre alt gewordene Matthias Gehler, der in Holzhausen lebt und Orgelvereinsvorsitzender ist, mit seiner Band auf. Im Stil von Reinhard Mey hat er „Lebenslieder“ geschrieben, komponiert und aufgeführt. Seine von tiefer Menschlichkeit voller Empathie geprägten und gegen alles und jeden, der Individualität und Eigenständigkeit einer jeden Person in Frage stellt, gerichteten Lieder sind zeitlos gültig. „Warum sind wir oft so blind für Gesichter, die vom Leben gezeichnet sind …“, sang er mit der jungen Mavi Keiner, und sein Partner Michael Streckenbach sorgte mit Bachs Musik auf der Mundharmonika „Jesus bleibet meine Freude“ für Gänsehautmomente. Dass Gabi Damm vor dem Liedermacherauftritt die Orgel kurz vorstellte und dabei die Anekdote von der Fledermaus in der großen hölzernen Orgelflöte, die gerettet wurde, erzählte, war keine Nebensache des Konzertabends.