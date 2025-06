Was zeichnet eine Radwegekirche aus? Auf Antrag kann jede Kirche in Deutschland und in der Schweiz als Radwegekirche ausgezeichnet werden, die in unmittelbarer Nähe zu einem Radwanderweg liegt, die in der Zeit von Ostern bis zum Reformationstag (Allerheiligen) tagsüber frei zugänglich ist, die durch Hinweisschilder auf dem Radweg und an der Kirche als Radwegekirche gekennzeichnet und deren Kirchenraum als geistlicher Raum gestaltet ist.