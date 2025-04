„In unserer Kirche ist es üblich, dass am Karfreitag die Orgel stumm bleibt und erst nach der Auferstehung Jesu am Ostersonntag wieder erklingt“, so Superintendentin Beate Marwede in ihrer Predigt beim Festgottesdienst am Ostermontag im Gotteshaus von Neubrunn. „So gesehen hat der Karfreitag hier inzwischen ganze drei Jahre gedauert.“ Ein guter Grund also, diese Veranstaltung mitzuerleben. Konnte doch nach erfolgter Sanierung die Orgel erstmals wieder erklingen – eine Auferstehung der besonderen Art. Nicht der von Jesus Christus, dessen Auferstehung zu Ostern gedacht wird, sondern der der Orgel. Sie zu hören, war für die Kirchgemeinde – und für etliche Besucher – ein erfreuliches Ereignis. In der biblischen Geschichte heißt es zu Ostern: „Jesus hat den Tod besiegt, er Tod hat seine Macht verloren.“ Deshalb die Bitte der Superintendentin: „Die sanierte Orgel soll jetzt wieder zur Ehre Gottes erklingen. Lasst uns also das Geschenk der Musik freudig annehmen.“