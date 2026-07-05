Seit eh und je gehört die Kirche in die Mitte des Dorfes oder der Stadt, so, wie auch in Langewiesen. Und in das Gotteshaus gehört eine Orgel, um mit handgemachter, orchestraler Instrumentalmusik Gottesdienst feiern zu können. So ist es in der Liebfrauenkirche seit 175 Jahren, aber auch schon von Vorgängerinstrumenten der „Schulze-Orgel“, beim Spiel auf Manualtasten und Pedalrippen Woche um Woche und Jahr für Jahr zu hören. Seit jeher rechnet es sich eine jede Kirchengemeinde zur Ehre an, eine klangvolle Orgel zu besitzen. Da macht Langewiesen keine Ausnahme.