Zu einem Orgelkonzert, selten genug gibt es ein solches in Gehrens Kirche, so kurz nach Mittag Hundert Zuhörer im Gotteshaus zu versammeln, war eine achtbare Veranstaltungsleistung in der Schobse-Stadt. Um so viele Musikinteressierte, oder vielleicht auch nur Neugierige, mobilisieren zu können, bedurfte es eines besonderen Zugmagnetes, also eines namhaften Organisten, dem sein guter Ruf vorauseilt. Von Freitag bis Sonntag spielte Matthias Grünert genau ein Dutzend Konzerte mitunter bei drei Auftritten am Tage, an drei unterschiedlichen Orten und meistens auf historischen Dorforgeln, die er aus Zeitknappheit vorher nur kurz anspielen konnte.