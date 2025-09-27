Organspender: Organspenden in Bayern stagnieren – Wartelisten bleiben lang

München (dpa/lby) - Die Zahl der Organspenden in Bayern stagniert - nach einem deutlichen Plus 2024 ist sie nun eher wieder leicht rückläufig. Von Januar bis August dieses Jahres wurden im Freistaat 306 Organe gespendet, wie aus Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) hervorgeht. Im jeweiligen Vergleichszeitraum 2023 waren 254 und 2024 dann 320 Organe in Bayern entnommen und später bundesweit oder im Ausland transplantiert worden. Lebendspenden werden in dieser Statistik nicht mit erfasst.