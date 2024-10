Organisierte Kriminalität: Verkehrskontrollen gegen Schmuggler in sieben Bundesländern

Mainz - Im Rahmen einer internationalen Aktion gegen Schmuggler haben auch sieben deutsche Bundesländer an umfangreichen Verkehrskontrollen teilgenommen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag mitteilte, beteiligten sich unter der Koordination von Europol am Donnerstag neben mehreren europäischen Staaten, der Bundespolizei und dem Zoll auch die Polizeien von Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.