Einsätze in Südthüringen und Leipzig

Bei Durchsuchungen vor allem an Privatadressen und von mindestens 14 Objekten war die Rede. Mögliche Beweismittel seien sichergestellt worden. So sollten Vermögenswerte abgeschöpft werden, darunter vor allem Motorräder und Autos. Die Ermittler vermuten, dass diese mit Geld gekauft wurden, an das die Tatverdächtigen durch räuberische Erpressungen gelangt sein könnten. Einsatzorte waren in Sachsen in Leipzig und vor allem im Südthüringen.