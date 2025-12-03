Gera - Durchsuchungen und Festnahmen: Mit einem Großeinsatz gehen Beamte in Thüringen und Sachsen gegen Rockerkriminalität vor. Bei den Ermittlungen gehe es unter anderem um schwere räuberische Erpressung, Handel mit Methamphetamin in nicht geringer Menge, Geldwäsche sowie verschiedene Eigentumsdelikte. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) Thüringen mit. Rund 300 Einsatzkräfte des LKA Thüringen und von Polizeien seien beteiligt gewesen. Die Ermittlungen laufen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Gera.