Zurück zu "Violence as a Service": Die häufig jungen Täter werden oft über Messengerdienste und Gaming-Plattformen in den Niederlanden und anderen Ländern für nicht sehr viel Geld für eine "Mission" angeworben. "Sie kennen ihre Auftraggeber nicht, sie wissen nicht genau, was sie erwartet", erklärte Prenzel. "Sie handeln oft aus Geltungssucht in ihrem Umfeld oder um sich luxuriöse Dinge leisten zu können."

Nicht wenige würden auch nicht digital, sondern direkt von Bekannten angesprochen, wenn sie für Straftaten geeignet erschienen, ergänzte die LKA-Beamtin. "Es kann auch nicht nur um Sprengstoff- und Brandanschläge, sondern ebenso um Schusswaffengebrauch gehen", sagte Prenzel.

Die möglichen Motive der Auftraggeber der Organisierten Kriminalität seien vielfältig. Sie reichten etwa von Einschüchterungen von Konkurrenten im Drogenhandel oder möglichen Zeugen in Gerichtsprozessen über Schutzgelderpressung bis hin zu Rache.

Beauftragte Straftaten ohne Lohn

"Die Täter bekommen gar nicht immer ihren versprochenen Lohn, zum Beispiel wenn etwas schiefläuft", erläuterte die Ermittlerin. "Sie müssen meist ihre Tatausführung mit der Handykamera dokumentieren." Die von ihnen unbekannten Fahrern zum Tatort gebrachten unerfahrenen Täter hätten oft keine Ortskenntnisse, "sondern nur eine Adresse oder Koordinaten des Zielobjekts". Ungeplante Sachbeschädigungen oder Verletzungen von Menschen seien somit nicht ausgeschlossen.