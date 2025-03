Die Absage der diesjährigen Thüringen-Rundfahrt wegen ausbleibender Förderung hat die Landesregierung überrascht. „Von der Absage der Tour haben wir aus den Medien erfahren und bedauern dies“, hieß es in einer Stellungnahme laut „Thüringer Allgemeine“. Sportminister Stefan Gruhner hatte das Förderangebot in der vergangenen Woche nachgebessert. Am Montag sagte Veranstalterin Vera Hohlfeld das vom 17. bis 22. Juni geplante Rennen für 2025 jedoch ab.