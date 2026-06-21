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  4. 96.000 Besucher aus 56 Ländern bei Bachfest Leipzig

Organisatoren ziehen Bilanz 96.000 Besucher aus 56 Ländern bei Bachfest Leipzig

Die Organisatoren sprechen angesichts gestiegener Ticketverkäufe und ausverkaufter Konzerte von einer «Traumbilanz».

Leipzig (dpa/sn) - Mit einer Aufführung der Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach in der ausverkauften Thomaskirche ist am Sonntag das Bachfest Leipzig zu Ende gegangen. Die Veranstalter sprechen von einer "Traumbilanz". Dem Intendanten Michael Maul zufolge gebe es einen neuen Besucherrekord: Insgesamt wurden in den vergangenen elf Tagen knapp 96.000 Gäste bei über 200 Veranstaltungen an mehr als 30 Orten gezählt - darunter Konzerte, Open-Air-Formate und Orgelfahrten an Orte im Umland. 

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Der Ticketverkauf habe laut Veranstalter 35 Prozent über den Vorjahren gelegen. Rund 40 Prozent der Tickets seien dabei an Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland verkauft worden. Die Gäste kamen laut Veranstalter aus mindestens 56 Nationen. Intendant Maul sagte, der Erfolg sei ein Beleg für "die Zeitlosigkeit von Bachs Musik".

Das Bachfest 2026 stand unter dem Motto "Im Dialog". Herzstück war eine "Top 50"-Hitparade von Bach-Kantaten, die in zwölf ausverkauften Konzerten in den Leipziger Bach-Kirchen aufgeführt wurde.