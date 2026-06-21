Organisatoren ziehen Bilanz 96.000 Besucher aus 56 Ländern bei Bachfest Leipzig

Leipzig (dpa/sn) - Mit einer Aufführung der Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach in der ausverkauften Thomaskirche ist am Sonntag das Bachfest Leipzig zu Ende gegangen. Die Veranstalter sprechen von einer "Traumbilanz". Dem Intendanten Michael Maul zufolge gebe es einen neuen Besucherrekord: Insgesamt wurden in den vergangenen elf Tagen knapp 96.000 Gäste bei über 200 Veranstaltungen an mehr als 30 Orten gezählt - darunter Konzerte, Open-Air-Formate und Orgelfahrten an Orte im Umland.