Ordnungsruf für AfD-Politiker Halemba nennt Landtag "Clowns-Parlament" - Ordnungsruf

München (dpa/lby) - Dem umstrittenen bayerischen AfD-Abgeordneten Daniel Halemba ist im Landtag ein Ordnungsruf erteilt worden. Landtagsvizepräsident Tobias Reiß (CSU) rügte damit Halembas Wortwahl in einer laufenden Plenarsitzung. Halemba hatte den Landtag in seiner Rede, in der er sich vergeblich als Schriftführer für das Landtags-Präsidium bewarb, als "Clowns-Parlament" bezeichnet: Die anderen Fraktionen schränkten Rechte der AfD im Landtag ein und ließen den Landtag damit zu einem "Clowns-Parlament" verkommen, sagte er. Reiß stellte anschließend fest, damit habe Halemba die Würde des Landtags verletzt.