Ordnungsgelder: Wo pöbelnde Kommunalpolitiker zur Kasse gebeten werden

Inwieweit andere Städte und kleinere Gemeinden mittlerweile von der Möglichkeit Gebrauch machen, störende Kommunalpolitiker zur Kasse zu bitten, blieb unklar. Weder der Städtetag noch der Gemeindetag in Bayern konnte auf diese Frage eine Antwort liefern. Auch das für die Kommunen zuständige Innenministerium hat darüber laut eigenen Angaben keinen Überblick. Aus den Großstädten mit entsprechenden Regelungen wurde bislang kein Fall gemeldet, in dem schon ein Ordnungsgeld verhängt werden musste.