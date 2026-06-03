Ordnungsgelder: Wo pöbelnde Kommunalpolitiker zur Kasse gebeten werden

München/Nürnberg (dpa/lby) - Bei Pöbeleien müssen Stadträte nicht in allen größten Städten Bayerns Ordnungsgelder fürchten. Nach einer Änderung der Gemeindeordnung haben die Stadträte in München, Regensburg und Ingolstadt in ihren Geschäftsordnungen zwar die Möglichkeit für entsprechende Sanktionen geschaffen, wie die Stadtverwaltungen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. In Augsburg und Nürnberg wurden die Regeln zur Zusammenarbeit im Gremium nach der Wahl dagegen nicht entsprechend geändert.