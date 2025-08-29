„Auch in dieser Woche ehren wir mit dem Bundesverdienstorden wahre Vorbilder, Wegweiser und Möglichmacher. Wir ehren Menschen, die vorangehen und anpacken. Entschlossen, uneigennützig, mit vollem Herzen“, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Die Geehrten würden sich oft im Stillen, ohne Bühne, aber mit großer Wirkung engagieren. Sie seien „Menschen, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, im Grünen Herzen Deutschlands, prägen“, so der Ministerpräsident. Er überreichte die Auszeichnung im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD).