Eine riesen Truppe voller junger Musiker, die sich zusammen auf der großen Bühne quer durch verschiedene Genres spielen. Das Unterhaltungsorchester Singertaler rund um Orchesterleiter Andreas Lotz bieten bereits seit nunmehr fast vier Jahrzehnten ein Showprogramm, das von Swing, zu Walzer, von Klassik zu Pop für alle Musikliebhaber etwas zu bieten hat. Am Samstag, 1. November, wird der Große Saal des Suhler CCS erneut zum Spielfeld des renommierten Jugendorchesters aus Hildburghausen.