Am vergangenen Sonntag führte die Meininger Kantorei gemeinsam mit der Suhler Kantorei unter der Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektor Sebastian Fuhrmann das große Oratorien-Werk „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Meininger Stadtkirche auf. Es spielte das Meininger Residenzorchester. Solisten waren Sophie-Magdalena Reuter (Sopran), Katharina Fulda (Alt), Tobias Glagau (Tenor) und Mark Hightower (Bass). An der Orgel saß Ludwig Zeisberg.