Orange Day: Aktionen sollen Gewalt gegen Frauen sichtbar machen

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nach wie vor ein gesellschaftliches Problem, das Aufmerksamkeit, Aufklärung und Handeln erfordert. Unter dem Motto „Handle jetzt!“ finden in Meiningen rund um den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November verschiedene Aktionen statt. Ziel ist es, das Bewusstsein für das Thema zu stärken, Betroffenen eine Stimme zu geben und dazu zu ermutigen, hinzusehen, Verantwortung zu übernehmen und sich gemeinsam für ein gewaltfreies Leben einzusetzen.