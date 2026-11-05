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Orange Day Aktionen sollen Gewalt gegen Frauen sichtbar machen

Unter dem Motto „Handle jetzt!“ gibt es in Meiningen rund um den Orange Day Lesungen, Ausstellungen, Aktionen und Kurse gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Orange Day: Aktionen sollen Gewalt gegen Frauen sichtbar machen
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Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nach wie vor ein gesellschaftliches Problem, das Aufmerksamkeit, Aufklärung und Handeln erfordert. Unter dem Motto „Handle jetzt!“ finden in Meiningen rund um den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November verschiedene Aktionen statt. Ziel ist es, das Bewusstsein für das Thema zu stärken, Betroffenen eine Stimme zu geben und dazu zu ermutigen, hinzusehen, Verantwortung zu übernehmen und sich gemeinsam für ein gewaltfreies Leben einzusetzen.

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Der Orange Day wurde von den Vereinten Nationen als internationaler Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen etabliert. Die Farbe Orange steht dabei symbolisch für eine Zukunft ohne Gewalt. Weltweit machen Menschen, Organisationen und Kommunen mit Veranstaltungen, Informationsangeboten und orange beleuchteten Gebäuden auf unterschiedliche Formen von Gewalt aufmerksam. Dazu zählen neben körperlicher und sexualisierter Gewalt auch psychische Gewalt, Bedrohung und Stalking. Der Aktionstag erinnert daran, dass Gewalt nicht als Privatsache hingenommen werden darf, sondern gesellschaftliches Engagement und konkrete Unterstützung für Betroffene braucht.

Lesung und Ausstellung in der Bibliothek

Den Auftakt bildet am 5. November eine Lesung mit anschließendem Gespräch mit Christina Clemm um 18 Uhr in der Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen. Die Veranstaltung bietet Raum, sich mit Gewalt gegen Frauen und den gesellschaftlichen Bedingungen auseinanderzusetzen, die sie begünstigen.

Anmeldungen sind bei der Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen unter Tel. (03693) 502959 oder per E-Mail an bibliothek@meiningen.de möglich.

Ebenfalls vom 5. bis zum 27. November ist in der Bibliothek die Ausstellung „Weibliche Perspektiven“ zu sehen. Sie kann während der regulären Öffnungszeiten besucht werden.

Orange Day mit mehreren Aktionen

Am 25. November, dem Orange Day, laden mehrere Aktionen dazu ein, gemeinsam Haltung zu zeigen. Von 10 bis 13 Uhr macht die Aktion „Rote Schuhe“ des Vereins Frauen helfen Frauen e. V. vom Markt bis in die Georgstraße auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Auf dem Boden aufgemalte oder ausgestellte rote Schuhe symbolisieren die Abwesenheit von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. QR-Codes liefern weitere Informationen zur Aktion. Außerdem können Interessierte über die Kampagne und ihre Hintergründe an einem Stand an der Litfaßsäule am Müller-Drogeriemarkt ins Gespräch kommen.

Um 12.30 Uhr wird auf dem Schlossplatz die Fahne mit der Aufschrift „Stoppt Gewalt gegen Frauen“ gehisst. Die Aktion setzt ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt und für Solidarität mit Betroffenen.

Am Abend folgt die weltweite Beleuchtungsaktion „Orange the World“. Von 17 bis 22 Uhr sind Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Institutionen dazu aufgerufen, Gebäude in Meiningen orange zu beleuchten und sich so an der internationalen Kampagne zu beteiligen.

Selbstbehauptungskurs für Frauen

Ein weiteres Angebot findet am 28. November statt. Von 13 bis 15 Uhr wird in Zusammenarbeit mit dem PSV Meiningen, Abteilung Ju-Jutsu, ein Selbstbehauptungskurs für Frauen angeboten. Der Kurs soll Frauen dabei unterstützen, das eigene Auftreten zu stärken, persönliche Grenzen wahrzunehmen und Handlungsmöglichkeiten in schwierigen Situationen kennenzulernen.

Da die Teilnehmerinnenzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt über den Verein Frauen helfen Frauen Meiningen unter Tel. (03693) 502026 oder per E-Mail an frauenhaus.meiningen@t-online.de.

Bewusstsein stärken und Unterstützung sichtbar machen

Mit den verschiedenen Veranstaltungen möchte Meiningen das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen und Mädchen stärken, Hilfsangebote sichtbarer machen und dazu ermutigen, nicht wegzusehen. Denn Gewalt geht alle an und Veränderung beginnt dort, wo Menschen hinschauen, Betroffene unterstützen und handeln.

Weitere Informationen gibt es unter www.meiningen.de/leben-wohnen/aktiv-engagiert/gleichstellung.