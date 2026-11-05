Orange Day: Aktionen sollen Gewalt gegen Frauen sichtbar machen

Bewusstsein stärken und Unterstützung sichtbar machen

Mit den verschiedenen Veranstaltungen möchte Meiningen das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen und Mädchen stärken, Hilfsangebote sichtbarer machen und dazu ermutigen, nicht wegzusehen. Denn Gewalt geht alle an und Veränderung beginnt dort, wo Menschen hinschauen, Betroffene unterstützen und handeln.

Weitere Informationen gibt es unter www.meiningen.de/leben-wohnen/aktiv-engagiert/gleichstellung.