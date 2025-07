USA-Flaggen, Gold und neue Bilder

Seit Beginn der zweiten Amtszeit Trumps hat sich das Gebäude in der Tat merklich verändert. Im Außenbereich ließ der Präsident zuletzt zwei neue Fahnenmasten mit großen USA-Flaggen installieren. Im Oval Office dominieren nun vor allem opulente, goldfarbene Dekorationselemente und neue Bilder. Im Eingangsbereich des Büros hängt das – ebenfalls in einem goldfarbenen Rahmen präsentierte – Polizeifoto Trumps, das 2023 in einem Gefängnis im Bundesstaat Georgia aufgenommen wurde. Hintergrund war eine Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs im Zuge der Präsidentschaftswahl 2020.