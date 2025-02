Optische Industrie: Jenoptik: Rekordwerte 2024 - aber Unsicherheit wächst

Jena (dpa/th) - Aufträge vor allem aus der Halbleiterindustrie haben im vergangenen Jahr das Geschäft des Thüringer Technologiekonzerns Jenoptik angekurbelt. "Das Jahr 2024 ist für Jenoptik mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis erfolgreich verlaufen", erklärte Vorstandschef Stefan Traeger am Mittwoch bei der Vorlage vorläufiger Zahlen in Jena. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds seien die Geschäftsprognose eingehalten und Produktionskapazitäten ausgebaut worden, so der Chef des Jenaer Optik- und Elektronikunternehmens.